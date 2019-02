Ciepło, deszczowo. Po weekendzie pogoda się zmieni

Ślisko na drogach i chodnikach. Ostrzeżenia w kilku regionach - 07-02-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i oblodzeniami dla kilku województw. Niebezpieczne zjawiska mogą się utrzymać do piątkowego poranka. czytaj dalej

Będzie wzmagał się wiatr

W piątek będzie pochmurno, chociaż miejscami możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na krańcach wschodnich i Pomorzu może popadać niewielki deszcz. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy kraju powieje silniej, z prędkością dochodzącą do 60 kilometrów na godzinę.

Sobota w całym kraju upłynie pod znakiem zachmurzenia i przelotnego deszczu. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Niedziela też zapowiada się pochmurno i niewielkim deszczem. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami jego prędkość wyniesie w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Nadal mało słońca

Początek tygodnia przyniesie zmianę. Popada śnieg bądź deszcz ze śniegiem. Temperatura dojdzie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu, ale miejscami będzie silniejszy.

Chłodniejszy wtorek

Wtorek będzie w całym kraju pochmurny, na południu może poprószyć śnieg. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami osiągnie w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek