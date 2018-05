Burze, ulewny deszcz i grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia - 03-05-2018 W czwartek nad Polską przejdą silne burze z porywistym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami. czytaj dalej

Słoneczny weekend

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może pojawić się grad. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 28 stopni na Podkarpaciu. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Od soboty pogoda się poprawi i będzie bardziej przypominać lato niż wiosnę. Pierwszy dzień weekendu zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w niedzielę. Także w ten dzień spodziewamy się słonecznej aury. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Prognozowany jest słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Początek tygodnia jak marzenie

Równie dobrej pogody spodziewamy się na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiało słabo i umiarkowanie ze wschodu.

Wtorek także zapowiada się słonecznie w całym kraju. W dzień na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek