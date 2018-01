Ciepło i wietrznie. Na termometrach nawet 11 stopni

W piątek na północy i zachodzie Polski wystąpią opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Ciepły i deszczowy weekend

W sobotę na Pomorzu, Mazurach, Rzeszowszczyźnie i w Małopolsce będzie pogodnie. W pozostałych regionach popada deszcz, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

W niedzielę okresami spadnie deszcz, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu - deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się dość silny i silny, w porywach do 50-70 km/h, zachodni.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Możliwy deszcz i silny wiatr

W poniedziałek okresami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h, zachodni.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

We wtorek na zachodzie aura okaże się pogodna. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach do 50-70 km/h, powodujący na wschodzie zawieje śnieżne, północno-zachodni.

Pogoda w poniedziałek i wtorek