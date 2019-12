Ciepło, przez moment śnieżnie, i z porywami wiatru do 110 kilometrów na godzinę

Zimny Księżyc na Waszych zdjęciach. Za nami ostatnia pełnia w tym roku - 12-12-2019 Tej nocy mogliśmy oglądać ostatnią pełnię w tym roku, czyli Pełnię Zimnego Księżyca. Na Kontakt 24 wysłaliście zdjęcia ze swoich obserwacji. czytaj dalej

Pogoda na piątek

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układów niżowych z centrami nad Morzem Północnym i Norweskim. Nad kraj popłynie cieplejsze i wilgotniejsze powietrze polarne-morskie.

W piątek zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są przejaśnienia. Na zachodzie kraju na ogół padać nie powinno. W pozostałych regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu ze śniegiem od 1 do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północy, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach jego prędkość wzrośnie do 80-110 km/h.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju. Na zachodzie, północy i wschodzie okresami może spaść deszcz, a na północy również deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Najsilniej powieje w górach - do 100 km/h.

Prognoza na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Jaki będzie koniec weekendu?

W niedzielę czeka nas pochmurna aura, choć możliwe są przejaśnienia. Na zachodzie, północy i w centrum kraju okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h, a w górach do 100 km/h.

Poniedziałek będzie pochmurny, ale możemy też liczyć na większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Silniej powieje

We wtorek w całym kraju będzie pochmurno, choć na przejaśnienia też możemy liczyć. Temperatura wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Podkarpaciu. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami może być dość silny.