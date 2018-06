Ciepło, słonecznie, ale z wyjątkami. Prognoza pogody na pięć dni

Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, miejscami burzowo - 15-06-2018 Piątek będzie na ogół pogodny, jednak synoptycy nie wykluczają wystąpienia burz. Temperatura okaże się dość wyrównana, w całym kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Słonecznie i ciepło

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na Suwalszczyźnie, Mazowszu i Ziemi Łódzkiej miejscami popada słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1002 hektopaskale.

W niedzielę na zachodzie prognozuje się przelotny deszcz i burze, podczas których suma opadów wyniesie 20 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju niedziela będzie słoneczna Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Warmii do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognoza na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek na północy, zachodzie i w centrum Polski prognozuje się przelotny deszcz i burze. W czasie wyładowań suma opadów wyniesie do 20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na południu popada deszcz

Na wtorek na Podkarpaciu prognozuje się przelotny deszcz. Poza tym będzie słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognoza na wtorek i środę

W środę zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków.