Ciepło? Tak. Słonecznie? Nie bardzo. Najbliższe dni pod znakiem deszczu i burz

Weekend będzie pogodny w niewielu miejscach - 12-07-2018 Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie padało w większości kraju. czytaj dalej

Zachód pogodny

W piątek wszędzie może przelotnie popadać deszcz. Niewykluczone są burze, gdzieniegdzie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 st. na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. W porywach burzowych będzie wiał z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Sobota zapowiada się pogodnie tylko na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju spadnie przelotny deszcz. Może zagrzmieć, a miejscami spadnie grad. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, a w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Silne porywy wiatru niewykluczone

Na zachodzie Polski w niedzielę będzie pogodnie. Pozostałe regiony kraju będą narażone na przelotne opady deszczu i burze, niewykluczone, że z gradem. Termometry pokażą od 22 st. C na Podkarpaciu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W porywach burzowych będzie silny, jego prędkość może dochodzić do 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Do 28 stopni

Poniedziałek zapowiada się pogodnie tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Miejscami może spaść grad. W dzień termometry pokażą od 23 st. C na Podkarpaciu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych powieje mocniej - do 90 km/h.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wszędzie burze

Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są w całym kraju także we wtorek. Będą miejsca, gdzie sypnie gradem. Temperatura dojdzie od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z północnego zachodu okaże się umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje mocniej - do 90 km/h.

Tomasz Wasilewski opowiada o pogodzie na najbliższe dni.