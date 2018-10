"Ciepło wbiło się na północ kontynentu". Cieszmy się nim, bo nie potrwa długo

Pogoda na 16 dni: odliczanie do końca babiego lata - 14-10-2018 Jeszcze przez kilka dni możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, ale potem przyjdzie duże ochłodzenie. czytaj dalej

Dwa ekshuragany

Od pewnego czasu w Polsce możemy cieszyć się piękną jesienną pogodą, pełną słońca i ciepła. W innych regionach Europy jednak nie wszędzie można na to liczyć - nad Hiszpanią rządzą dwa ekshuragany, które przywędrowały do północno-zachodniej Europy znad Atlantyku.

- Nad północną Hiszpanią i Pirenejami mamy niż, który jest byłym huraganem Leslie. Co więcej, od strony Atlantyku do północnej Hiszpanii dotarł były huragan Michael - tłumaczył na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl. - Teraz występują jako zwykłe niże. Są bardzo deszczowe - mówił Wasilewski.

Michael w ubiegłym tygodniu spustoszył południowo-wschodnie wybrzeże USA. Co najmniej 19 osób zginęło i ten bilans może się zwiększyć. Czytaj więcej o skutkach huraganu Michael.

To dzięki Wiktorowi

Leslie przyniosła zniszczenia w Portugalii. 27 osób zostało rannych. W szczytowym momencie ponad 300 tysięcy odbiorców zostało bez prądu. Przeczytaj o stratach w Portugalii.

Dwa niże przynoszą lokalne powodzie na północnym wschodzie Hiszpanii, nad Pirenejami oraz na południowym zachodzie Francji. Kolejny niż obecny jest także nad Morzem Północnym. Z goła inaczej wygląda sytuacja nad Europą Środkową. Co za to odpowiada?

- Polska jest pod wpływem wyżu Wiktor, który znajduje się nad Ukrainą i swoje centrum ma w okolicach Kijowa. Pomiędzy tymi niżami a wyżem Wiktor od kilku dni utrzymuje się stała cyrkulacja ciepłego powietrza - tłumaczył Wasilewski.

Ciepłe powietrze stale płynie do nas z Afryki - do Europy Środkowej, a nawet dalej na północ kontynentu.

Temperatura w Finlandii o godzinie 15.40 (wetteronline.de)

Duża różnica

- To powietrze popłynęło do Warszawy i do Skandynawii. W niedzielę w Helsinkach w Finlandii było 21 stopni Celsjusza. To rekord października - opowiadał prezenter. Również na kole podbiegunowym było niecodziennie ciepło - temperatury sięgnęły tam 20 stopni Celsjusza. - Jest to bardzo silny strumień ciepłego powietrza, a ciepło wbiło się jeszcze bardziej na północ kontynentu - dodał Wasilewski.

Niże ściągają do Hiszpanii chłodne powietrze, a w Polsce dla kontrastu jest bardzo ciepło. Widać to doskonale na mapach wartości temperatur. W Polsce w poniedziałek na termometrach zobaczymy 20 st. C, a w Hiszpanii zaledwie 10-15 st. C. Dla porównania, w Warszawie będzie 21 st. C, a w Madrycie zaledwie 12 st. C.

Warto korzystać z pięknej aury, gdyż nie zostanie ona z nami na długo. Od piątku zapowiadane jest ochłodzenie, a w przyszłym tygodniu na termometrach w dzień miejscami możemy zobaczyć jedynie 12 st. C.

Temperatura w Europie 15 października

