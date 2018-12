Pogoda na 16 dni: mróz ustępuje i planuje powrót - 02-12-2018 Mroźny wyż poddaje się i na jakiś czas ustępuje miejsca ciepłemu powietrzu z zachodu. czytaj dalej Polska znajduje się pod wpływem rozległego niżu znad Skandynawii i w strefie frontu atmosferycznego, który przyniesie do naszego kraju opady.

Wtorek - zwłaszcza w zachodniej części kraju - będzie pochmurny z przejaśnieniami. Pojawią się też słabe opady deszczu - maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Pod wieczór na Suwalszczyźnie spadnie śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich na ogół okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Trochę deszczu, trochę wiatru

W środę czeka nas pogodna aura. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 stopni na Ziemi Lubuskiej. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Czwartek okaże się pochmurny, a dodatkowo pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa i zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Okresami wiatr rozpędzi się w porywach od 40 do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych dni

Chmury nie ustąpią

Piątek przyniesie nam dużo chmur i opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Sobota również okaże się pochmurna i deszczowa. Pojawią się jednak przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach może osiągnąć do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę