Ciepły początek tygodnia z przelotnym deszczem oraz burzami

Pogoda na 16 dni: upał na razie nie wraca do Polski - 20-05-2018 Jeszcze w maju możliwe jest wyraźne ochłodzenie. czytaj dalej

Do 25 stopni

W poniedziałek pojawi się kłębiaste zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami może być duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

We wtorek, na zachodnich krańcach Polski będzie pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami może popadać deszcz w wielkości 10-30 l/mkw. Synoptycy prognozują burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Wybrzeżu, przez 22 st. C w centrum kraju do 25 st. C na południu. Wiatr południowo-wschodni i wschodni będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Towarzyszący burzy powieje do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Środa zapowiada się pogodna i bezdeszczowa na Pomorzu Zachodnim. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu w wielkości 10-30 l/mkw. Mogą pojawić się burze z gradem. Termometry wskażą od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju do 25 t. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północny.

Przelotny deszcz

W czwartek prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, okresami duże. W pasie od Śląska, przez centrum kraju po Suwalszczyznę i Podlasie prognozuje się przelotny deszcz, którego suma opadów wyniesie 10-20 l/mkw. Mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju do 24 st. C na południu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu będzie dość silny. Towarzyszący burzom osiągnie prędkość do 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Piątek będzie bezdeszczowy na północnym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju prognozuje się przelotne opady deszczu 10-30 l/mkw. i burze. Wystąpi małe i umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju do 23 st. C na południu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, podczas burz będzie silny.