Kilka województw z niebezpieczną pogodą. Sprawdź, gdzie jest burza - 28-05-2019 Nad Polską przechodzi front, na którym tworzą się chmury burzowe. Tam, gdzie grzmi, mocno pada i wieje. czytaj dalej

Będzie pogodniej

Na środę synoptycy zapowiadają zmienne zachmurzenie. W centralnej i wschodniej Polsce odnotujemy opady przelotnego deszczu, które będą stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie wzrośnie, w południe osiągnie 1003 hPa.

Czwartek przyniesie na ogół pogodną aurę. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku może wystąpić przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiać głównie z północy, słabo i umiarkowanie.

W piątek Pomorze i Ziemia Lubuska mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu, w pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu do 24 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W weekend może popadać

W sobotę przelotnie popada na Pomorzu. W innych regionach aura będzie pogodna. Termometry wskażą od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiać ze zmieniających się kierunków.

Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie zmienne i miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pomorzu. Z północnego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.