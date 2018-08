Pogoda na 16 dni: jeszcze będzie gorąco - 26-08-2018 Po nagłym ochłodzeniu czeka nas ocieplenie i za kilka dni może być prawie 30 stopni. czytaj dalej

Na niebie dużo słońca

We wtorek na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na krańcach południowo-wschodnich powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie zmienne, może też spaść przelotny deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Środa zapowiada się słonecznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Zachód z deszczem

W czwartek pogodna aura utrzyma się na wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju może popadać przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 24 stopni

Piątek zapowiada się deszczowo na północy i wschodzie Polski. W pozostałych regionach zaświeci słońce. Termometry pokażą od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Chłodniej

Na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmiennych powieje słaby i umiarkowany wiatr.