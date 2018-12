Uwaga na marznące opady. Prognoza zagrożeń pogodowych - 14-12-2018 Synoptycy zapowiadają na najbliższe dni opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Poprószy śnieg

Pierwszy dzień weekendu będzie pochmurny. Miejscami słabo popada śnieg, mniej niż jeden centymetr. Jedynie na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Tam też nie spodziewamy się opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na południu, przez 0 stopni w centrum kraju, do 2 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr ze wschodu powieje słabo i umiarkowanie, a na południu okresami dość silnie.

Także w niedzielę niebo przykryją chmury. Synoptycy prognozują jednak większe przejaśnienia. W całym kraju, poza zachodnimi regionami, słabo popada śnieg do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 0 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się dość silny.

Zacznie się przejaśniać

W poniedziałek na zachmurzonym niebie pojawią się większe przejaśnienia. Na wschodzie spodziewamy się słabych opadów śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura będzie się wahać od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 stopni w centrum, do 2 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Wtorek niemal bez śniegu

Miejscami deszczowo

Również we wtorek możemy się spodziewać większych przejaśnień. Słabe opady śniegu do jednego centymetra pojawią się jedynie na Podlasiu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 stopni w centrum, do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr.

W środę niebo zachmurzy się w całym kraju. Na Pomorzu słabo popada deszcz rzędu 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1 stopni w centrum, do 4 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami okaże się dość silny.

Prognoza pogody na wtorek i środę