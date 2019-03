Rozpoczęła się wiosna meteorologiczna - 01-03-2019 Pierwszy marca to początek meteorologicznej wiosny. Warto wiedzieć, jak meteorolodzy określają początek tej pory roku, tak wytęsknionej przez niektórych. czytaj dalej

Skąd ten chłód?

Pierwszy dzień marca nie jest marzeniem wiosennym, ptaki siedzą cicho. Dzień jest właściwie chłodny i mało przyjemny. Na przeważającym obszarze kraju temperatura rano spadła poniżej zera. W Elblągu, Kętrzynie, Suwałkach popadał słaby śnieg. Po południu temperatura wzrastala od 0 st. na północnym wschodzie do 8-9 stopni na południu.

Wyż nad zachodnią Europą i niże znad Arktyki oraz zachodniej Rosji zbudowały drogę dla mas zimnego powietrza arktycznego morskiego. Popłynęło ono prosto z północy w głąb kontynentu, nad Polską, w stronę Morza Czarnego.

Już jakiś czas temu widać było w modelach meteorologicznych, że początek marca będzie raczej zimny. I rzeczywiście, nad naszą środkową częścią kontynentu rozciąga się zimna zatoka niżowa. Nie zostanie jednak na długo, gdyż odsunie się na wschód. W niedzielę będzie już nad wschodnią Europą. Zrobi się przyjemniej, wiosennie. Czeka nas wprawdzie jeszcze zimna noc z piątku na sobotę (1/2 marca), ma być od -7 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez -4 stopnie w Warszawie, do 1 stopnia w Szczecinie. W sobotę na wschód od linii Wisły zalegać ma jeszcze arktyczne morskie powietrze, ale nad pozostałą część kraju zacznie napływać łagodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Poniższa mapa przedstawia prognozowaną temperaturę na sobotni poranek. Na niebiesko zaznaczony jest jęzor chłodu od Rosji po Polskę:

Prognozowana temperatura na sobotni poranek (model GFS/ University of Maine)

Co dalej?

Przed nami typowy marzec z dominacją napływu mas powietrza z sektora zachodniego, znad Atlantyku. Napływać mają masy powietrza polarnego, w które chwilami wciskać się ma cieplejsze zwrotnikowe powietrze z południa. Właśnie w poniedziałek 4 marca będzie wiosennie z temperaturą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni na południu. Popada deszczyk na północy i zachodzie. Jednak już następnego dnia pogoda wróci do normy, temperatura będzie o kilka stopni niższa.

Do połowy marca czeka nas, jednym słowem, huśtawka pogodowa w bezpiecznych i znanych nam ramach. Ale jak to w marcu, możliwy jest pogodowy wyskok, gdyż około 16 dnia miesiąca uformować się ma kolejna potężna zatoka chłodu, w której może padać śnieg od morza do Tatr. Niewykluczone więc jest jeszcze jedno konkretne uderzenie mrozu. Daleka mroźna północ jeszcze nie odpuszcza, ale to jej ostatnie podrygi!

Poniższa mapa pokazuje prognozę opadów śniegu na 16 marca. Miejsca, gdzie może padać, oznaczone są niebieskimi gwiazdkami:

Prognoza opadów śniegu na 16 marca (model GFS/wetter3)

Najświeższa prognoza amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) jest bardzo optymistyczna, bo zakłada, że średnia temperatura miesięczna będzie o nawet 2 stopnie wyższa od średniej z wielolecia, z opadami na ogół poniżej normy.

Marzec miałby być taki przyjemny? Bardzo możliwe, że z nieokreśloności w pierwszej połowie wskoczymy w drugiej połowie miesiąca w pogodę bardzo określoną - ciepłą, słoneczną, głośną od ptasiego świergotu...

Na mapie oznaczone jest prognozowane na marzec odchylenie od średniej miesięcznej temperatury. Wynika z niego, że średnia temperatura w marcu może być o 1-2 stopnie wyższa od średniej wieloletniej:

Prognoza odchylenia średniej temperatury miesięcznej na marzec (NOAA)

Przypomnijmy, że również prognoza Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych ECMWF jest dla polskiego marca łaskawa. Z wyliczeń modelu wyłania się średnia temperatura miesiąca wyższa od normy z wielolecia o ponad jeden stopień. Jednak według wyliczeń europejskich, marzec miałby być wilgotny, z opadami w normie lub nawet powyżej normy.

Miesiąc ten na ogół jest szary, pochmurny, deszczowo-śnieżny, sztormowy, chwilami nijaki. Z prognozy dla Europy wyłania się pas wilgotnej pogody wiosennej od Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, Polskę, po Estonię. Na południu, w basenie Morza Śródziemnego, królować ma już niepodzielnie słoneczna aura. Ale i u nas z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej. Wiosna!

Z poniższej mapy, która powstała na podstawie modelu ECMWF, wynika, że średnia temperatura w marcu może być wyższa od średniej wieloletniej o około jeden stopień:

Prognoza odchylenia od średniej miesięcznej temperatury dla marca według modelu ECMWF

Z modelu ECMWF wynika również, że w marcu na wschodzie Polski możliwe są większe opady: