Coraz cieplej. Temperatura wzrośnie nawet do ośmiu stopni

Wróci groźny lód. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 29-01-2019 Na północy kraju drogi i chodniki mogą być śliskie. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami. czytaj dalej

Miejscami opady śniegu

Środa według synoptyków będzie pochmurna, możliwe są jednak przejaśnienia. Na wschodzie przelotnie popada śnieg. Spadnie go do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez zero stopni w centrum kraju, do 3 stopni na Dolnym Śląskim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu.

W czwartek jedynie na Podlasiu przelotnie popada śnieg, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu, przez 1-2 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek deszcz popada jedynie na północnym wschodzie Polski. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje slaby i umiarkowany wiatr, który okresami okaże się silniejszy.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 8 stopni Celsjusza

Sobota będzie cieplejsza od poprzednich dni. Synoptycy prognozują jednak duże zachmurzenie i opady deszczu w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny w porywach do 40-70 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

W niedzielę będzie dość pogodnie, jedynie na Pomorzu popada śnieg. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę