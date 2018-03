Coraz cieplej, w niedzielę nawet 16 stopni. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem

Fatalnie na Śląsku, w wielu regionach źle - 06-03-2018 Tylko nieliczni z nas oddychają we wtorek powietrzem, którego jakość nie budzi żadnych zastrzeżeń. W wielu miejscach kraju natomiast normy są znacznie przekroczone. czytaj dalej

Nad Polską ulokuje się umiarkowanie aktywny układ niżowy. Z południa na północ przemieści się ciepły front atmosferyczny.

Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Pochmurna środa

Środa okaże się pochmurna. Na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do 1-3 cm. W pozostałych regionach miejscami popada słaby deszcz do 1 l/mkw., tylko na Podkarpaciu silniejszy - do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

Pochmurno z opadami w czwartek i piątek

W czwartek na północy kraju wystąpi zachmurzenie duże i okresami popada deszcz oraz śnieg z deszczem do 1-3 l/mkw. Na południu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz do 1-5 l/mkw., a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda w czwartek i piątek

Prognoza na weekend

W sobotę zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw., tylko na południowym wschodzie nie będzie opadów. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Tylko na Śląsku nie będzie padało. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.