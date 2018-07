Coraz więcej miejsc z ostrzeżeniami przed deszczem i burzami

Do obszarów objętych ostrzeżeniem doszło województwo mazowieckie. Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o poranku wydał ostrzeżenie dla czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Około południa do miejsc, w których obowiązuje alarm, dołączone zostały przylegające do siebie części woj. łódzkiego i wielkopolskiego, a także Mazowsze.

W piątek w całym kraju ma padać. Spodziewane są też burze, gdzieniegdzie z gradem. IMGW ostrzega cztery województwa i fragmenty dwóch kolejnych.

W województwie mazowieckim prognozuje się burze z gradem i opady o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Miejscami nawet od 35 do 40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w burzach rozpędzi się do 70 km/h.

W województwie wielkopolskim w trzech powiatach: konińskim, tureckim i kolskim IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Mają wystąpić opady do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 litrów i wiatr do 70 km/h.

W województwie łódzkim ostrzeżenia obowiązują dla 12 powiatów w pasie od piotrkowskiego do kutnowskiego. Wystąpią burze z gradem i opadami do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 litrów i wiatr do 70 km/h.

W województwie kujawsko-pomorskim IMGW spodziewa się przelotnych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy. Mają też wystąpić burze z gradem. W czasie burz porywy wiatru dojdą do 80 km/h.

W województwie pomorskim prognozuje się wystąpienie przelotnych opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, a miejscami nawet ulew. Prognozowana wysokość opadów to 10-25 litrów na metr kwadratowy. Miejscami wystąpią burze, możliwy jest grad. W czasie burz porywy wiatru dojdą do 70 km/h. Opady przelotne mogą się kumulować, w związku z tym dobowa suma opadów miejscami może przekraczać 25 l/mkw.

W woj. warmińsko-mazurskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Identyczna sytuacja spodziewana jest w woj. podlaskim.

IMGW ostrzega



Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)