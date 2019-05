Coraz więcej ostrzeżeń IMGW. Żółte alerty w większości Polski

Na terenie niektórych obszarów Polski deszcz padał w poniedziałek tak intensywnie, że drogi zostały zalane, a wiatr wiał na tyle mocno, że powalał drzewa. Nie brakowało też wyładowań atmosferycznych.

W wielu miejscach we wtorek aura w dalszym ciągu stwarza zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego IMGW ostrzega przed opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. W ich trakcie możliwe są burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego i lubelskiego obowiązują do godziny 21 we wtorek, dla pozostałych - do godziny 23 we wtorek.

Na terenie województw: świętokrzyskiego w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim i staszowskim; podkarpackiego; śląskiego; małopolskiego w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów i gorlickim występuje zagrożenie opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również burze z porywami wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenia w tych województwach obowiązują do godziny 23 we wtorek.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim przewiduje się burze z opadami deszczu w granicach 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do północy we wtorek.

W województwach: wielkopolskim i łódzkim we wszystkich powiatach z wyjątkiem wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, bełachatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa i opoczyńskiego mogą pojawić się burze z opadami deszczu, lokalnie gradu. Wielkość opadów wyniesie od 15-30, lokalnie do 35 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do północy we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognozowane zagrożenia - środa

Burze z gradem mogą wystąpić w środę w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim.

Deszcz może spaść intensywnie na obszarze województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Dodatkowo na tym obszarze zapowiadane są burze.

Prognoza ostrzeżeń będzie obowiązywać od godziny 7.30 w środę do godziny 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń zawiera informacje o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.