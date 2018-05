"Pogoda może być groźna". Utworzą się potężne chmury burzowe - 11-05-2018 W piątek spodziewamy się bardzo gwałtownej pogody. Będzie padało, grzmiało, możliwy jest też grad. O tym, jaka jest przyczyna tak niespokojnej aury, mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Polska znajduje się w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżami znad Północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Włoch. To ta sytuacja baryczna przyczyni się do gwałtownej pogody, z którą będziemy mieli do czynienia w piątek. Tłumaczył to Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i wiesz"

Synoptycy prognozują opady deszczu i burze z gradem. Te najgwałtowniejsze pojawią się w pasie od Zatoki Gdańskiej i wschodniego Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę. W burzach suma opadów może wahać się w granicach 10-40 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 50 l/mkw.

W związku z tą trudną sytuacją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się opady deszczu, których suma wyniesie 25-40 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący burzom wiatr w porywach osiągnie do 70 kilometrów na godzinę. Największa intensywność zjawiska będzie na zachodzie województwa. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 14 do 23.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami wyniesie 25-40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do 23.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Ostrzeżenia dotyczą wystąpienie burz z gradem. Prognozuje się również deszcz, suma opadów miejscami wyniesie 25-40 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do 23.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com) Zobacz jak odczytywać mapy burzowe.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 15-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do północy.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - subregion olsztyński

Prognozuje się, głównie w zachodniej połowie subregionu, wystąpienie burz z opadami deszczu od 10-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie spaść może grad. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do północy.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - subregion elbląsko-braniewski

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu wielkości 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się burze. Suma opadów wyniesie od 15-25 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Towarzyszący burzy wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h. Możemy spodziewać się gradu. Alert będzie obowiązywać dzisiaj od godziny 13 do 23.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść też grad. Najintensywniejsze zjawiska burzowe wystąpią na wschodzie województwa. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 12 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wielkości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący burzy wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów do 50 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 12 do północy.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu w wielkości 15 -20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 13 do 23.



Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".