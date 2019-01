We wtorek w części Polski występują utrudnienia pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniami. Miejscami niebezpieczna jest również sytuacja hydrologiczna - wydano alerty drugiego stopnia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Przed intensywnymi opadami śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega regiony górskie i podgórskie. Oblodzenia mogą występować od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim (w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim) obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. W górach powyżej 600 metrów nad poziomem morza prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 20 we wtorek.

Mocniej sypnąć może również w woj. śląskim w powiatach żywieckim, Bielsko-Biała, bielskim oraz cieszyńskim. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 15 do 20 centymetrów. Śniegu może dosypać także w woj. małopolskim w powiatach wadowickim, nowotarskim i suskim. Alert wygaśnie w środę o godzinie 7.

OBLODZENIE

Zagrożeniem może być też oblodzenie. Ostrzeżeniami przed zjawiskiem objęto województwa:

- warmińsko-mazurskie, gdzie wydano alerty dla powiatów: braniewskiego, Elbląga, elbląskiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego;

- mazowieckiego, w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;

- łódzkiego, w większości województwa, poza powiatami: wieruszowskim, sieradzkim, poddębickim, pabianickim, zduńskowolskim, łaskim, wieluńskim, pajęczańskim i bełchatowskim;

- świętokrzyskiego, w powiatach: włoszczowskim, koneckim, kieleckim, Kielce, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim;

- małopolskim, na terenie powiatów: miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, krakowskiego, Kraków, proszowickiego, wielickiego;

- śląskiego, wyłączając powiaty: kłobucki, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki, Gliwice, Zabrze, raciborski, wodzisławski, rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławski.

W tych regionach zamarzać będzie nawierzchnia dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza wyniesie około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie około -2 st. C. Alerty będą obowiązywać od godziny 22 we wtorek do 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?