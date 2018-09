Silny wiatr, możliwe podtopienia. Ostrzeżenia na północy - 27-09-2018 W związku z silnym wiatrem i wysokim napełnieniem Bałtyku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla północnych regionów Polski. czytaj dalej

Na termometrach do 17 stopni

W piątek zachmurzenie będzie zmienne. W pasie od Podlasia i Mazur, przez Kujawy i centrum, aż po Śląsk i Ziemię Lubuską synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21 stopni Celsjusza w Małopolsce. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W sobotę będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Synoptycy prognozują słoneczną niedzielę. Na Pomorzu będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na ogół pogodnie

W poniedziałek na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich prognozuje się słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek na wschodzie popada przelotny deszcz, poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.