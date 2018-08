Coraz więcej zachorowań na odrę w Europie. 37 zgonów w pół roku

Antyszczepionkowcy chcą dobrowolności szczepień. "Argumenty oparte na strachu i lęku" - 15-07-2018 Kto świadomie wprowadza w błąd mówiąc o tym, że szczepionki są niepotrzebne i szkodliwe, moim zdaniem powinien być ścigany z urzędu - mówił we "Wstajesz i weekend" doktor Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej. czytaj dalej

37 zgonów w pół roku

- Jesteśmy świadomi sytuacji. Podzielamy zaniepokojenie wyrażone przez WHO - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Anca Paduraru. - Monitoring danych Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób potwierdza, że ta niepokojąca sytuacja ma również miejsce w Unii Europejskiej - dodała.

Komisja przyznała, że trzy z siedmiu krajów, które mają najwyższą liczbę zachorowań na odrę w Europie, należą do Unii Europejskiej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są to Francja, Grecja i Włochy, gdzie wykryto odpowiednio 2741, 3192 oraz 3343 przypadków. Dla porównania, w Polsce było ich 95, a w Danii zaledwie 6. Ponad 41 tysięcy zachorowań na odrę w pierwszym półroczu tego roku doprowadziło do 37 zgonów w Europie.

Liczba przypadków zwiększa się skokowo z roku na rok. Jak podaje BBC, w 2017 r. było ich 23 927, a rok wcześniej 5 273. Eksperci uważają, że za taki stan rzeczy odpowiada spadek liczby osób zaszczepionych.

Komisja stara się przeciwstawić trendowi nieszczepienia dzieci. - Szczepienie to najpotężniejszy i efektywny kosztowo środek zdrowia publicznego. Nie ma powodu, by z niego rezygnować - mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Przypadki zachorowań na Odrę

"Szczepienie to ostatecznie akt solidarności"

Paduraru przypomniała, że zmniejszenie liczby zaszczepionych w jednym kraju sprawia, że wzrasta ryzyko też dla innych państw. - Każda niezaszczepiona osoba jest podatna na zarażenie i sprawia, że inni też są narażeni na niebezpieczeństwo. Szczepienie to ostatecznie akt solidarności - podkreśliła Paduraru.

W kwietniu tego roku KE przedstawiła projekt rekomendacji w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień oraz opcji wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.

86 procent niezaszczepionych

Z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wynika, że w 12-miesięcznym okresie od 1 marca 2017 do końca lutego 2018 roku w ramach europejskiego systemu nadzoru zgłoszono blisko 15 tys. przypadków odry. Z innych dostępnych danych wynika z kolei, że 86 procent chorych nie było zaszczepionych.

Rodzice odmawiają szczepień m.in. w obawie przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP), czyli zaburzeniami stanu zdrowia, które występują w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki. Częstość występowania NOP zależy od rodzaju szczepionki. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden NOP występuje przeciętnie raz na 10 tys. szczepień. Specjaliści podkreślają, że ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne, wymagające hospitalizacji, występują nieporównanie rzadziej niż powikłania chorób, przed którymi chronią.