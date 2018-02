Za nami najmroźniejsza noc tej zimy - 06-02-2018 Noc z poniedziałku na wtorek była wyjątkowo mroźna. Miejscami termometry pokazały tylko -22 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Najbliższa noc na Pomorzu Gdańskim, częściowo na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przyniesie zanikający słaby przelotny śnieg do 1 centymetra. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie od -12 st. C na Podkarpaciu do -6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo z kierunków południowych. W strefie brzegowej wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Środa

Przeważnie będzie pogodnie. Po południu prognozowany jest śnieg - spadnie do 5 cm, a w górach nawet 20-30 cm. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

Wideo Prognoza temperatury na 5 dni (Ventusky.com)

Czwartek

Będzie pogodnie tylko w północno-zachodniej części kraju. W centrum pochmurno. W południowo-wschodniej części pojawi się więcej chmur i przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Piątek

Na wschodzie pojawi się przelotny śnieg. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie od -1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Weekend

W sobotę przeważnie będzie pogodnie. Jedynie na wschodzie prognozowany jest słaby śnieg. Termometry maksymalnie wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i pojawi się ze zmiennych kierunków.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Przelotny śnieg pojawi się na Pomorzu i Podkarpaciu. Temperatura maksymalnie wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni będzie słaby i umiarkowany.