Mróz będzie gęstniał od czwartku - 21-02-2018 Napływa zimne powietrze z północnego wschodu. Od czwartku temperatura w Polsce zacznie spadać. Według prognoz mrozy potrwają dłużej. czytaj dalej

Noc ze środy na czwartek będzie przeważnie pogodna oraz w całym kraju mroźna. Temperatur minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim.

W czwartek niebo pozostanie pogodne w większości Polski. Na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Coraz mroźniej

W nocy z czwartku na piątek będzie jeszcze zimniej - temperatura spadnie do -14 st. C na północnym wschodzie, a w najcieplejszym regionie - na Podkarpaciu - do -6 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z tym prognozuje wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Według IMGW na Suwalszczyźnie słupki termometrów mogą wskazać jedynie -15 st. C.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na czwartek i noc z czwartku na piątek (IMGW)

W ciągu dnia na wschodzie wystąpią opady śniegu. Niebo nad pozostałymi regionami okaże się pogodne. Odnotujemy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni (Ventusky.com)

Sobota wciąż pogodna

Nocą z piątku na sobotę temperatura okaże się odrobinę wyższa. Termometry wskażą od -11 st. C na wschodzie do -5 st. C na Pomorzu. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżenia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym pierwszym temperatura może spaść do nawet -16 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o porywach dochodzących do 45 km/h. Dla warmińsko-mazurskiego IMGW prognozuje minimalne wskazania termometrów na poziomie -15 st. C. Również tutaj powieje porywisty wiatr.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na piątek i noc z piątku na sobotę (IMGW)

W pierwszy dzień weekendu na północy i wschodzie kraju popada śnieg. Temperatura maksymalna nigdzie nie przekroczy zera stopni. Wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do zera stopni na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu osiągnie prędkość w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W niedzielę nawet -9 stopni

W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do -14 st. C na północnym wschodzie, a do -8 st. C na Pomorzu. IMGW prognozuje ogłoszenie alertów przed silnym mrozem dla sześciu województw.

Najbardziej mroźno ma być na Śląsku, gdzie termometry odnotują minimalnie nawet -20 st. C. Tak samo może być lokalnie na Podkarpaciu. W województwie podlaskim może być jedynie -17 st. C, a w dolnośląskim i warmińsko-mazurskim -16 st. C.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na sobotę i noc z soboty na niedzielę (IMGW)

W ciągu dnia na Podkarpaciu poprószy śnieg. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Naprawdę mroźna noc, zimno też w dzień

Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce utrzyma się mróz. Odnotujemy od -16 st. C na Podkarpaciu do -8 st. C na Pomorzu.

W ciągu dnia w poniedziałek na Pomorzu i Podkarpaciu wystąpią opady śniegu. Niebo nad pozostałymi regionami będzie pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek kraj ściśnie naprawdę tęgi mróz. Na Podkarpaciu temperatura spadnie aż do -20 st. C. Najcieplejsze okaże się Pomorze, jednak tam również będzie mroźno - na termometrach zobaczymy -5 st. C.

To jeszcze nie koniec zimy - w kolejnych dniach temperatura także będzie niska.