Czeka nas nawet 10 stopni Celsjusza

Silny wiatr, opady marznące, wzrosty stanów wody w rzekach. Czekają nas trudne dni w pogodzie - 30-01-2019 Z najnowszej prognozy ostrzeżeń, opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wynika, że w nadchodzących dniach możemy spodziewać się porywów silnego wiatru oraz marznących opadów deszczu. Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. czytaj dalej

W czwartek na północnym wschodzie i wschodzie kraju będzie pochmurno, wystąpią niewielkie opady śniegu do 1-2 centymetra. Na Podkarpaciu możliwe są opady śniegu z deszczem. Poza tym będzie pogodnie. Na drogach zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu i wschodu.

Silniejszy wiatr

Piątek też będzie pochmurnym dniem. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie mogą wystąpić niewielkie opady śniegu z deszczem - do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Chwilami powieje silniej, w porywach wiatr osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com)

Nawet 10 stopni

Sobota upłynie pod znakiem opadów deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Ślisko na drogach

Niedziela będzie pochmurna w całym kraju. Na Pomorzu okresami wystąpią słabe opady śniegu do dwóch centymetrów, poza tym spodziewać się możemy opadów śniegu z deszczem i deszczu do 5 l/mkw. Tylko na Podkarpaciu nie powinno padać. Znów zrobi się ślisko. Termometry pokażą od 3 st. C na północy, przez 5 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, tylko na wschodzie powieje z południa. Będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Ochłodzenie

Początek tygodnia będzie pochmurny w prawie całym kraju. Spadnie do trzech centymetrów śniegu, a na Podkarpaciu spodziewany jest śnieg z deszczem. Na Pomorzu możliwe są przejaśnienia. Będzie ślisko. Temperatura wyniesie maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.