Do Polski napłynie ciepłe powietrze zwrotnikowe, które przyniesie nam wzrost temperatury. W niedzielę na termometrach zobaczymy do 28 stopni Celsjusza, jednak będzie to miało swoją cenę - w większości Polski pojawią się burze, miejscami z gradem.

Będzie ciepło, ale...

Polska obecnie znajduje się pod wpływem układów niżowych z centrami nad Francją i Skandynawią. Nad kraj wkroczy front atmosferyczny z deszczem i burzami, a z południa napłynie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, w którym po południu rozwiną się miejscami chmury burzowe.

W niedzielę termometry wskażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Tak wysoka temperatura przyczyni się występowania burz.

Dzięki małemu zachmurzeniu do ziemi będzie docierać dużo słońca. Spowoduje to nagrzanie powierzchni terenu, a w następstwie tego - również powietrza. Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego, więc unosi się do góry, a w tym samym czasie zimne opada. Taką wymianę powietrza nazywa się konwekcją.

Kiedy ciepłe powietrze unosi się, rośnie jego energia, a im jest ona większa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia burzy.

...możliwe są gwałtowne burze

Według prognozy w niedzielę grzmieć może niemal w całym kraju. Jedynie Pomorze Zachodnie powinno pozostać wolne od burz. Burze mogą mieć charakter umiarkowany, a lokalnie nawet gwałtowny. Będą im towarzyszyć opady rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może też spaść grad. Porywy wiatru w burzach osiągną prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Możliwe miejsca wystąpienia burz (Ventusky.com)

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia przed burzami. Mają obowiązywać w niedzielę oraz poniedziałek. Burzom mają towarzyszyć opady deszczu o natężeniu do 25 l/mkw oraz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed prognozowanymi burzami dotyczą województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę



IMGW zamieściło również prognozę ostrzeżeń na poniedziałek. Alert pierwszego stopnia przed prognozowanymi burzami dotyczy województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.