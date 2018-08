Prognoza pogody na 16 dni: będzie nowy atak upału - 05-08-2018 Po chwilowym i niezbyt dużym ochłodzeniu znowu będzie ponad 30 stopni. czytaj dalej

Do rekordu jeszcze trochę

Poniedziałek przywitał nas bardziej rześkim powietrzem. - Zmieniła się masa powietrza, ta zwrotnikowa została wypchnięta, a napłynęło do nas chłodniejsze powietrze z północy i północnego zachodu - mówiła we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek.

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dużymi upałami. 1 sierpnia w Słubicach odnotowano nawet 36 stopni Celsjusza. Do rekordu Polski jednak jeszcze trochę brakuje. Najwyższą wartość zarejestrowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (Opolskie). Wynosiła 40,2 stopnia Celsjusza.

Po upalnych dniach przyszło ochłodzenie. Zostanie jednak z nami tylko przez chwilę.

Po krótkiej przerwie powrócą upały. Prognoza zagrożeń - 06-08-2018 Fala gorąca znowu do nas powróci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie zagrożeń przewiduje wydanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. czytaj dalej

Bruzda niskiego ciśnienia

- W kolejnych dniach pogoda nie będzie się z nami patyczkować. Czeka nas najpierw potężna fala gorąca, a następnie w drugiej połowie tygodnia burze i ulewy - zapowiedziała Unton-Pyziołek. Od wtorku temperatura zacznie rosnąć. Najgoręcej będzie na zachodzie: we wtorek temperatura dojdzie do 32 st. C, w środę 35 st. C, a w czwartek nawet do 36-37 st. C. To może być rekord ciepła tych wakacji.

Dlaczego będzie znowu tak gorąco? - Dostaniemy się w bruzdę niskiego ciśnienia - dolinę niżową - tłumaczyła synoptyk. Bruzda rozciąga się od Maroka przez Portugalię, Hiszpanię, Francję i Wyspy Brytyjskie. Te regiony w ostatnim czasie zmagają się z rekordowymi upałami. - Ta bruzda niskiego ciśnienia to jest taka dolina, którą niczym korytem rzeki będzie płynąć gorące powietrze - dodała.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ ZAGROŻEŃ IMGW

- Ten pas gorącego powietrza przesunie się na wschód, my znajdziemy się w nim w środę i w czwartek - poinformowała Unton-Pyziołek. Ma być on bardzo silny.

Prognozowana temperatura według modelu GFS na środę 8 sierpnia (ClimateReanalyzer/University of Maine)

Pogodowe potyczki

Po fali gorąca nad Polskę przyjdzie front chłodny. Oddzieli dwie strefy atmosferyczne, jak powiedziała synoptyk, "niczym mur, na którym odbywają się potyczki miedzy dwiema masami powietrza."

Miejscami burze mogą być więc bardzo gwałtowne. Zdaniem Unton-Pyziołek burze, które do nas nadejdą, mogą stwarzać duże zagrożenie. Dotrą one do nas w drugiej połowie tygodnia.

Nastąpi wymiana mas powietrza. Możliwe bardzo gwałtowne burze - 05-08-2018 Zmieniające się w najbliższych dniach nad Polską masy powietrza przyniosą dynamiczną pogodę. Spokoju możemy spodziewać się jedynie w poniedziałek i wtorek. W czwartek i piątek mogą pojawić się bardzo gwałtowne burze. czytaj dalej

Burze pójdą ławą

- Będą miejsca, gdzie te potyczki będą intensywne. Spodziewamy się, że na froncie chłodnym i tej wąskiej strefie silnie wypiętrzonych chmur burzowych, utworzą się niewielkie wiry powietrza, nazywane fachowo falami - powiedziała synoptyk. Taka aura czeka nas w czwartek i piątek. - Jeżeli takie zafalowanie tworzy się na potężnym froncie, to spodziewamy się, że opady będą bardzo gwałtowne - przestrzegała synoptyk. W piątek w burzach może spaść 10-40 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 60 l/mkw.

Będą miejsca, gdzie zjawiska burzowe będą bardzo groźne. - Będzie szła taka ława burz. Możemy się spodziewać, że lokalnie burze będą gwałtowne, szczególnie w obszarach górskich i podgórskich oraz w regionie aglomeracji, takich jak Łódź i Warszawa - dodała na koniec Unton-Pyziołek.

Oprócz ulewnych opadów deszczu niebezpieczne będą także silne porywy wiatru, dochodzące do 90-100 kilometrów na godzinę oraz opady gradu.

Zobacz całą rozmowę z Arletą Unton-Pyziołek: