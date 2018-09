Ciemne chmury i wirujący lej w Świnoujściu - 26-09-2018 Niecodzienne zjawisko mogli obserwować mieszkańcy Świnoujścia. Nad wodą pojawił się co najmniej jeden wirujący lej. czytaj dalej

Porywisty wiatr

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby ukształtuje wyż Schorse znad Rumunii. Tylko na północy kraju oddziaływać będzie zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym. Napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie (PPmc) z południowego zachodu.

W czwartek na północy i północnym wschodzie Polski przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na północy w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Porywy wiatru (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodnie, miejscami popada deszcz

W piątek będzie pogodnie. Tylko na północnym wschodzie kraju prognozuje się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. W porywach może rozpędzić się do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W sobotę tylko na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będziemy mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Słoneczne dni

Zapowiada się słoneczna niedziela. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek również będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.