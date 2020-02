"Czeka nas załamanie pogody". Nie tylko wiatr, lecz także burze i opady śniegu

W ciągu kolejnych godzin w dużej części Polski powinniśmy spodziewać się silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Jak powiedział Tomasz Wasilewski, silny wiatr w naszej części Europy jest obecnie dla meteorologów "zagadnieniem numer jeden".

Jak tłumaczył, im gęściej na danym obszarze ułożone są izobary, czyli widoczne na mapie Europy linie, tym większa jest różnica ciśnienia. Na północy Skandynawii ulokował się niż, który w swoim centrum osiągnie wartość ciśnienia na poziomie 940 hektopaskali. W wyżu znajdującym się nad Hiszpanią ciśnienie wyniesie 1040 hPa.

- Ta różnica ciśnienia to jest przyczyna silnego wiatru. Niestety ta różnica skupi się między innymi nad Polską - mówił.

Duża różnica ciśnienia nad Europą

Niespokojnie i dynamicznie

Dodatkowo nad środkową częścią Europy przechodzi chłodny front, za którym do naszego kraju napłynie chłodne powietrze. Będą występowały częste opady deszczu ze śniegiem.

- Zwykle po przejściu takiego chłodnego frontu w powietrzu występują turbulencje. To sytuacja sprzyjająca temu, aby pogoda była dynamiczna, niespokojna i często zmieniająca się - wyjaśniał Wasilewski.

Sytuacja pogodowa w Europie

Nie tylko wiatr

- Oprócz silnego wiatru czeka nas załamanie pogody. Z północnego zachodu dostaniemy dużą dawkę chmur, opadów i silnego wiatru - opowiadał Wasilewski.

Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w nocy z niedzieli na poniedziałek mogą występować przelotne opady deszczu, a poza tym burze na zachodzie Polski, wiatr o lokalnych porywach do 100 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej mogą one dochodzić do 115 km/h, a Na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, kolejno, 120-140 km/h i 130-170 km/h.

Dynamicznie zapowiada się i poniedziałek. Nadal będzie przelotnie padać. Burze przeniosą się na wschód Polski. Porywy wiatru dojdą do 90 km/h, a na Kasprowym i na Śnieżce do 130-160 km/h.

We wtorek wystąpią przelotne opady śniegu, wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający 60-80 km/h. W środę na północy pojawi śnieg, a wiatr w porywach dojdzie do 50-70 km/h.

Idzie bardzo silny wiatr

