Czeka nas zwrot ku zimie. Miejscami tylko kilka stopni i deszcz ze śniegiem

Przymrozki w większości kraju. Przybywa ostrzeżeń - 09-04-2019 W większości regionów Polski nadchodząca noc będzie mroźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Miejscami przy gruncie temperatura sięgnie -7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Kilka stopni

W środę na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami może zrobić się biało - popada deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura osiągnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Na południowym wschodzie czwartek miejscami przyniesie opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W piątek pogodnej aury możemy spodziewać się tylko na północy kraju. W pozostałych regionach popada deszcz, a na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Lokalnie deszcz ze śniegiem

Sobota zapowiada się pogodnie na północy. Poza tym wystąpią opady deszczu, a na Dolnym Śląsku - deszczu ze śniegiem. Temperatura w osiągnie od 6 st. C na Dolnym Śląsku do 10 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

W niedzielę na południu możemy spodziewać się opadów deszczu. W pozostałych regionach możemy liczyć na dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Dolnym Śląsku do 12 st. C na Pomorzu. Powieje wschodni i umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę