Czekacie na prawdziwą wiosnę? W weekend pokaże się nam w pełnej krasie

Północ jeszcze zimowa

W ciągu następnej doby północno-zachodnia część Polski dostanie się pod wpływ zatoki niżowej i frontu atmosferycznego. Za frontem napłynie do nas umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne-morskie z północnego zachodu. Wyprze przy tym na wschód zimne powietrze arktyczne.

W czwartek na północy i zachodzie spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Poza tym w całym kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie do 6 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Piątek także będzie obfitował w opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i zachodzie Polski. Reszta kraju będzie pogodna. Temperatura maksymalnie osiągnie wartość od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 7 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Słoneczny koniec tygodnia

Weekend sprawi, że w całym kraju poczujemy wiosnę. W sobotę będzie pogodnie. Temperatura sprawi, że chętnie wybierzemy się na spacer. Odnotujemy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Na niedzielny spacer dobrze będzie zabrać okulary przeciwsłoneczne. Niebo będzie bezchmurne, a termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa.

Deszczowy początek tygodnia

W poniedziałek pogoda się zepsuje. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Będzie też nieco chłodniej: od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiat powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek