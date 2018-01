Czekają nas dni pełne opadów i silnych porywów wiatru

Pogoda na 16 dni: będzie zamach na zimę - 21-01-2018 Nowy tydzień zacznie się solidnym mrozem, ale później czeka nas duży skok temperatury. czytaj dalej

Środa na zachodnich krańcach kraju upłynie bez opadów. Poza tym wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu - miejscami marznącego. Na krańcach wschodnich dosypie śniegu, ale do do 1-3 cm. Pojawi się również umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, w porywach osiągający do 50-70 km/h, a w górach nawet do 80-100 km/h.

Czwartek

Na Pomorzu okresami wystąpią opady deszczu i mżawki do czterech litrów na metr kwadratowy. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Piątek

Na zachodzie i północy pojawią się słabe opady deszczu i mżawki do 1-4 l/mkw., a na Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Wiatr powieje z południa i zachodu - będzie słaby i umiarkowany, a na wschodzie dość silny.

Sobota

Niedziela

Z wyjątkiem Pomorza, w całym kraju wystąpią opady. Deszcz oraz miejscami mżawka osiągną wysokość 1-5 l/mkw. Na Podlasiu pojawi się deszcz ze śniegiem. Wiatr, który pojawi się z zachodu i na ogół będzie słaby oraz umiarkowany, na północy może okresami okazać się dość silny. W porywach na Wybrzeżu spodziewamy się do 60 km/h.

W niedzielę prognozowane są przemieszczające się z zachodu w głąb kraju opady deszczu, które osiągną wysokość do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu z deszczem. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Poniedziałek

Początek nowego tygodnia przyniesie okresami opady deszczu do 5-10 l/mkw. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachodu. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Wtorek

Okresami pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h.