Czekają nas mroźne chwile. Utrudnienia pogodowe w najbliższych dniach

W poniedziałek na południowym wschodzie i północy kraju okresami będą występować opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, z zachodu i północnego zachodu.

Wtorek bez opadów upłynie na południu, poza tym okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Pojawi się mróz

W środę o poranku na południowym wschodzie wystąpi mróz do -2 stopni Celsjusza. W tym rejonie pojawią się także słabe słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Na czwartkowy poranek synoptycy prognozują mróz do -3 st. C. na południu oraz do -2 st. C. w centrum i na wschodzie kraju. Na północy słabo popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, z zachodu.

W piątek rano pojawi się mróz do -3 st. C. na południu, -2 st. C na wschodzie i -1 st. w centrum. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Weekend z silnym wiatrem

Sobota na zachodzie, północy i w centrum upłynie pod znakiem okresowych opadów deszczu do 5-10 l/mkw. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60-70 km/h.

W niedzielę opadów deszczu zabraknie tylko na południowym wschodzie. Poza tym okresami będzie padał deszcz do 5 l/mkw. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h.