Czerwiec przywita nas chmurami i deszczem. Ale na termometrach nawet 28 stopni

Czwartek na południowym-wschodzie Polski będzie pochmurny. Okresowe opady deszczu osiągną wielkość 5-10 litrów na metr kwadratowy. W Karpatach możliwe są burze. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie, na Wybrzeżu okresami dość silnie.

W piątek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie kraju i na Pomorzu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum kraju do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie.

Ciepły weekend

Na sobotę w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia przez centrum kraju po Dolny Śląsk zapowiadane są przelotne opady deszczu, do 20-30 l/mkw., a także burze z gradem. Zachmurzenie będzie w całym kraju umiarkowane i duże. Maksymalna przewidywana temperatura to od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Śląsku. Z zachodu i północy powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach osiągający prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W niedzielę na południu Polski spodziewać się należy chmur z opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw oraz burz z gradem. W pozostałych regionach - duża szansa na pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st.C na Suwalszczyźnie do 27 st.C w centrum kraju i na Pomorzu. Wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie, a w porywach burzowych silnie, do 90 km/h.

Kolejny tydzień zacznie się pochmurnie

W poniedziałek w całym kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry mogą wskazać maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju. do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek