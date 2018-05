Czerwiec zacznie się gorąco i gwałtownie. Możliwe silne burze

Upały nie odpuszczają. Ostrzeżenia nie tracą mocy, spodziewane są kolejne - 31-05-2018 Na zachodzie oraz miejscami w centrum Polski panują upały. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysoka temperatura może się utrzymywać co najmniej do soboty. W kolejnych dniach spodziewane są też burze. czytaj dalej

Sobota z intensywnymi burzami

W piątek na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze wystąpią burze, miejscami bardzo intensywne. Spadnie w nich do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Weekend rozpocznie się słonecznie jedynie na Podlasiu. Dla pozostałych regionów prognozuje się miejscami bardzo intensywne burze, z towarzyszącymi im opadami deszczu do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h oraz gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Zagrzmi na zachodzie

W niedzielę burze, z opadem do 20 l/mkw. i wiatrem do 80 km/h, wystąpią w województwach zachodnich. Lokalnie może spaść grad. W pozostałych regionach na niebie zagości słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek z przelotnym deszczem

Nowy tydzień rozpocznie się słonecznie na zachodzie i w centrum kraju. Poza tym popada przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Podczas burz suma opadów ma dojść do 20 l/mkw., a porywy wiatru do 80 km/h. Może też spaść grad. Temperatura wyniesie maksymalnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wtorkowe "ochłodzenie"

We wtorek w większości Polski będzie słonecznie. Na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Spadnie w nich do 20 km/h, a wiatr powieje w porywach do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.