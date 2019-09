"Czwartek to raj w porównaniu z tym, co będzie w weekend"

Prognoza pogody na dziś: pogodnie, choć miejscami popada - 05-09-2019 Możemy spodziewać się pogodnej aury w wielu miejscach Polski. Będą jednak regiony, gdzie wystąpią opady deszczu. czytaj dalej

W czwartkowy poranek nad Pomorzem Zachodnim, Wybrzeżem, Kujawami i Ziemią Lubuską przechodziła strefa niewielkich opadów. Będą się one utrzymywać jeszcze przez pierwszą połowę dnia na północy i zachodzie kraju.

- Mamy na południu Skandynawii niż, od którego odchodzą dwa fronty atmosferyczne. Jeden to jest front ciepły, który jest w tej chwili na północ od naszego kraju. Drugi jest front chłodny, który znajduje się na zachodzie i na północnym zachodzie Polski - tłumaczył sytuację pogodową Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl.

To właśnie z frontu chłodnego przelotnie pada deszcz. Zanim jednak ten front dotrze do Warszawy, Łodzi, Białegostoku czy innych miast na wschodzie i w centrum Polski, to przed nim napłynie z południa ciepłe powietrze. - Dlatego dziś na termometrach prognozujemy nawet 26 stopni Celsjusza w środkowej i południowej Polsce. To będzie w wielu miejscach ciepły i ładny dzień - mówił Wasilewski.

Jak dodał, ważne jest jednak to, że za frontem chłodnym, w odległości kilkuset kilometrów, podąża drugi front. Niesie on jeszcze chłodniejsze powietrze. Ze względu na przejście tego drugiego, chłodnego frontu synoptycy przewidują dziś w Alpach na wysokości około 2000 m.n.p.m. opady śniegu.

Na mapie zaznaczono fronty ciepłego i chłodnego powietrza

Na Bahamach zostawił krajobraz jak po wojnie. Jako eks-Dorian dotrze do Europy - 05-09-2019 Huragan Dorian, który przyniósł na Bahamach ogromne zniszczenia, dotrze do Europy już jako niżowy wir. - Wszak zdarzyło się już nieraz, że ekshuragan wpadał nad nasz kontynent - pisze dla tvnmeteo.pl synoptyk Arleta-Unton Pyziołek. czytaj dalej

Wpływ frontów atmosferycznych będzie odczuwalny również w Polsce.

- Jeszcze dzisiaj będzie ciepło, do 26 stopni Celsjusza w powietrzu płynącym od strony Włoch i Morza Śródziemnego. Natomiast później, czyli w czasie weekendu, będzie czasami padać deszcz - zapowiedział Wasilewski.

W sobotę opady będą pojawiać się w paśmie od Warmii i Mazur, przez centrum, po południową Polskę.

- W regionach pogodniejszych może być 20 stopni Celsjusza, natomiast w deszczowej strefie w weekend - tylko kilkanaście. Jeżeli przestanie padać i się przejaśni, to będzie 17 lub 18 stopni Celsjusza, ale w dużej części dnia będzie pogoda pochmurna i deszczowa z niższą temperaturą - powiedział prezenter.

- To dzisiejsze czwartkowe 26 stopni Celsjusza to jest raj w porównaniu z tym, co będzie w weekend - podsumował Wasilewski.

Zobacz całą rozmowę z Tomaszem Wasilewskim: