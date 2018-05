Prognoza pogody na dziś: będzie słonecznie i gorąco. Zagrzmi - 10-05-2018 Przelotne opady i burze pojawią się w wielu miejscach kraju. czytaj dalej

Polska wciąż znajduje się pod wpływem gorącego zwrotnikowego powietrza, które dociera do nas z południa i południowego wschodu. To dlatego czwartek jest bardzo ciepły i burzowy. Jednak z zachodu nadciąga do nas wolno przemieszczający się zimny front, który sprowadzi chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Wraz z nim w zachodniej połowie kraju pojawią się gwałtowne burze i ulewne opady. W najbliższych dniach możemy spodziewać się wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek do godziny 22.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Między godziną 19 w czwartek a 6 w piątek prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość do 80 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

"Chmury burzowe będą rosnąć jak na drożdżach. Może solidnie walnąć" - 10-05-2018 Nie tylko czwartek zapowiada się burzowo. W piątek za sprawą nadciągającej nad nasz kraj strefy zbieżności zjawiska pogodowe mogą być gwałtowne. czytaj dalej

Spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Alert obowiązuje w czwartek od godziny 17 do północy w piątek.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

W czwartek do godziny 23 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., miejscami do 40 l/mkw. wraz z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alert obowiązuje do godziny 22.30 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION JELENIOGÓRSKI

W czwartek do godziny 22.30 synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI

Na terenie subregionu mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., miejscami do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Nie wykluczone są opady gradu.

Alert obowiązuje do godziny 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz w czwartek (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Na piątek IMGW prognozuje pojawienie się burz i burz z gradem w 11 województwach. Może spaść deszcz w wielkości do 20-30 l/mkw., lokalnie nawet 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Zapowiadają się lokalne opady gradu. Prognoza ostrzeżeń dotyczy centralnej, północnej i południowej Polski. Burze z gradem mogą pojawić się w następujących województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz w piątek (Ventusky.com)

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Prognoza ostrzeżeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."