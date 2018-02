Na północno-wschodnim krańcu Polski czwartkowy poranek okazał się bardzo mroźny. A to dopiero zapowiedź tego, co nas czeka w najbliższych dniach.

Prognoza pogody na dziś: słonecznie, ale zimno - 22-02-2018 Czwartek będzie dość pogodny, ale należy być przygotowanym na mróz. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 2 stopni Celsjusza, jednak przeważnie okaże się ujemna. czytaj dalej

Ziąb na północnym wschodzie

W czwartek nad Polską mamy jeszcze do czynienia z suchym powietrzem polarnym, napływającym do nas z głębi kontynentu. Warunkuje ono niewielkie zachmurzenie i temperaturę oscylującą wokół zera stopni. Dodatkowo niż Sabina, który uformował się nad Morzem Śródziemnym, podrzuca nad nasz kraj trochę wilgoci, stąd na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pojawią się w czwartek słabe opady śniegu. Jednak powietrze polarne już w piątek zacznie ustępować arktycznemu. A to oznacza znaczny spadek temperatury.

Wpływ powietrza arktycznego mają szansę już dziś odczuć nasi sąsiedzi z północy. Całkiem niedaleko północno-wschodniego krańca Polski, na Litwie, odnotowano rano spadek temperatury do -20 stopni Celsjusza. Również mieszkańcy województwa podlaskiego czują już oddech mroźnego powietrza znad północnego-wschodu. Rano o godzinie 7 w Suwałkach odnotowano spadek temperatury do -12 stopni Celsjusza.

Czwartek powitał nas mroźnym porankiem (wetteronline.de)

IMGW informuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei komunikat o silnym mrozie w województwie warmińsko-mazurskim. Poinformowano w nim, że na północno-wschodnich krańcach województwa notowane są najniższe spadki temperatury. O godzinie 7 w Gołdapii zanotowano -15,9 st. C, a przy gruncie nawet -20,5 st. C.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na czwartek i noc z czwartku na piątek (IMGW)

Ponadto Instytut wydał prognozę ostrzeżeń przed bardzo niską temperaturą na piątek i sobotę.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na piątek i noc z piątku na sobotę (IMGW)

Mroźny poranek na północnym wchodzie to dopiero przedsmak tego, co przyniosą nam kolejne dni. Synoptycy zapowiadają, że już od piątku powietrze arktyczne ma zagościć nad Polską. W związku z tym w weekend, jak i w kolejnym tygodniu zobaczymy na naszych termometrach dwucyfrowe ujemne wartości.