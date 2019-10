Jest amerykańska prognoza pogody na zimę dla Europy - 17-10-2019 Amerykanie przygotowali prognozę pogody na zimę 2019/2020 dla Europy. Wynika z niej, że w wielu miejscach mogą występować niebezpieczne sztormy, że nie zabraknie miejsc, w których będzie padał deszcz i że najzimniej będzie od Finlandii po Ukrainę. czytaj dalej

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Na Pomorzu i krańcach zachodnich wystąpią słabe opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie, na zachodzie okresami dość silnie.

Pogoda w weekend

Na sobotę synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy kraju okresami duże. Dla Pomorza Zachodniego prognozowane są niewielkie opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

W niedzielę w większości kraju utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie będzie wzrastać do dużego z opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza poogdy na sobotę i niedzielę

Ciepło jak w lato

Poniedziałek również upłynie na ogół z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, jedynie na północy kraju będzie wzrastać do dużego. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.



We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie kraju przewidywane są okresowe opady deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum, do 21 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany. Okresami powieje dość silnie, w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek