WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na poniedziałek IMGW przewiduje szereg zagrożeń w siedmiu województwach. Mają one występować od poniedziałku od godziny 7.30 do wtorku do godz. 7.30.

W tym województwie prognozuje się wieczorem i w nocy wystąpienie umiarkowanych opadów deszczu. Suma opadów może osiągać do 25 litrów na metr kwadratowy na wschodzie i do 35 l/mkw. na zachodzie województwa.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W dzień i w nocy prognozowane są opady deszczu, o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów to od 5 do 15 l/mkw., a lokalnie może spaść nawet do 30 l/mkw. Możliwe są też burze z porywami wiatru o prędkości do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Tutaj także przewiduje się wystąpienie umiarkowanych lub silnych opadów deszczu. Suma opadów może wynosić od od 5 do 15 l/mkw., a miejscami - do 30 l/mkw. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W Łódzkiem również prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Synoptycy prognozują burze z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru, które mogą osiągać 60 km/h.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. Prędkość wiatru może wynosić 60 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń nazywana jest też prognozą niebezpiecznych zjawisk. To orientacyjna prognoza pogody, która ma służyć wczesnemu informowaniu społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Przygotowuje ją synoptyk-meteorolog w oparciu o wiedzę własną i dostępne aktualnie dane, pochodzące z obliczeń modeli numerycznych prognozowania pogody. To na ich podstawie synoptyk opracowuje Prognozę Zagrożeń.