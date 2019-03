Deszcz, deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr. Pocieszeniem 20 stopni w niedzielę

Przed nami deszczowe dni. Jedynie niedziela zapowiada się pogodnie, a temperatura tego dnia wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Później znowu wrócą opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Porywisty wiatr

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem dynamicznych i wietrznych układów niżowych znad Skandynawii i Atlantyku. W tym czasie z zachodu na wschód przemieszczą się nad naszym krajem deszczowe fronty atmosferyczne. Z północnego zachodu napływa umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują przemieszczające się z zachodu w głąb kraju opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w centrum, do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu i południowego zachodu. W porywach może rozpędzić się do 50-70 kilometrów na godzinę, na zachodzie kraju i Pomorzu do 80-90 km/h. W górach synoptycy prognozują, że może wiać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę.

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Słoneczna niedziela, do 20 stopni

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie, okresami popada deszcz o sumie 5 l/mkw. Na północnym wschodzie kraju prognozuje się opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 stopni w centrum, do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością 50-80 kilometrów na godzinę. W górach może wiać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodna niedziela, jedynie na północy kraju może pojawić się więcej chmur. Na Pomorzu Zachodnim popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum kraju, do 20 na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach może rozpędzić się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Miejscami poprószy śnieg

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w centrum, do 11 stopni na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może rozpędzić się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurny wtorek z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 stopni w centrum, do 10 na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku