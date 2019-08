Woda zalała ulice, błyskawicznie wdarła się do autobusu - 02-08-2019 Po gwałtownej ulewie w Nowym Jorku ulice przypominały rzeki. Na nagraniu, które obiegło media społecznościowe widać, jak woda nagle wlewa się do miejskiego autobusu. czytaj dalej

Pochmurne niebo

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej i północnej Europy. Zachodnia i południowa część kraju w ciągu najbliższej doby nadal będzie w strefie frontu atmosferycznego. Z północy napływa umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie.

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, możliwe są również burze. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się również na północnym wschodzie. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo w centrum i na południu kraju możliwe są burze. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, a na zachodzie silniejszy wiatr. W burzach będzie silny do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Mogą pojawić się burze

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez centrum kraju, po Podkarpacie spadnie do 5-15 l/mkw. W południowych regionach może zagrzmieć. Temperatura sięgnie maksymalnie od 21 st. C na północnym wschodzie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Chmury nie odpuszczą

Na wtorek zapowiadane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Śląsku na ogół nie będzie opadów. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane są przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. W centrum i na południowym wschodzie kraju pojawią się burze. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w burzach silnie do 80 km/h.

W środę na niebie zaobserwujemy zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie deszcz do 10-20 l/mkw. Na zachodzie i południu kraju zagrzmi. Maksymalna temperatura sięgnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę