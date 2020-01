Deszcz i przelotny śnieg. Kto może spodziewać się zimowych opadów

Alarmy IMGW w dużej części kraju. Zachowajcie ostrożność - 16-01-2020 Od czwartkowego wieczora do godzin porannych w piątek pogoda na południu kraju będzie stwarzała niebezpieczeństwo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. czytaj dalej

Pogoda na weekend

W piątek o poranku będzie mglisto. W kolejnej części dnia możemy liczyć na pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku południowo-wschodnim.

Weekend rozpocznie się z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Poza tym w sobotę będzie pogodnie. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Na niedzielę dla przeważającej części kraju synoptycy zapowiadają pogodną aurę. Na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Deszcz i śnieg

Poniedziałek również w większości kraju okaże się pogodny. Tylko na Podkarpaciu przelotnie popada śnieg. na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

We wtorek na północy pojawią się przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą, w porywach osiągając prędkość do 60 kilometrów na godzinę, z zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek