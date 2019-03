Deszcz, wiatr, ocieplenie, ale i ryzyko powrotu opadów śniegu

A w Zakopanem pada śnieg - 26-03-2019 Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W Zakopanem pojawiła się świeża porcja śniegu. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad zachodnią Europą. Nad zachodnią i północną część kraju wkroczy w środę umiarkowanie aktywny front atmosferyczny związany z układem niżowym znad Północnego Atlantyku. Chłodne powietrze arktyczne będzie od zachodu wypierane przez cieplejszą masę powietrza polarno-morskiego.

W środę na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii będzie pochmurno. Popada też deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni i zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Do 15 stopni

Zapowiada się pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Na wschodzie, południu i w centrum kraju popada słaby deszcz o sumie do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

W piątek będzie pochmurno, ale można też liczyć na przejaśnienia. Temperatura wyniesie do 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a na północy powieje dość silnie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Pochmurno, ale i ciepło

Przed nami pochmurny weekend. W sobotę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą od 14 st. C na wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr - z zachodu i południowego zachodu.

Zapowiada się pochmurna niedziela z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północy.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Popada deszcz ze śniegiem

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw., a w górach śniegu do 5 centymetrów. Powieje północny wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Wiatr może być też uciążliwy we wtorek. Powieje z południa, na ogół umiarkowanie, ale na zachodzie okresami dość silnie.