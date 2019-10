Deszczowe i chłodne dni. W weekend miejscami zaledwie osiem stopni

Jedna osoba osoba nie żyje, 18 rannych, tysiące interwencji. Skutki wichur nad Polską - 01-10-2019 Po huraganowym wietrze nad Polską, odnotowano ponad 7,4 tysiąca interwencji. Zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych. Wśród nich jest pięciu strażaków. czytaj dalej

Przelotny deszcz

W środę wystąpią opady deszczu, miejscami dość intensywne, o sumie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach powieje do 45 kilometrów na godzinę.

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, tylko na wschodzie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W piątek pogodnie będzie w centrum i na Podkarpaciu, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Zimny weekend

Przed nami chłodny i deszczowy weekend. Na sobotę synoptycy prognozują opady deszczu, tylko na północy będzie pogodnie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W niedzielę na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę