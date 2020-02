Deszczowo, ale nawet 14 stopni. W niedzielę znowu będzie silnie wiać

Zapowiada się pochmurny piątek. Na zachodzie i południu Polski popada deszcz, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Miejscami 10 stopni

W sobotę na północy spadnie przelotny deszcz. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Znowu będzie silnie wiać

Niedziela okaże się deszczowa tylko na Pomorzu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje silny wiatr z południowego zachodu, który w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Na Bałtyku możliwy jest sztorm do 10 stopni w skali Beauforta. W górach spodziewany jest wiatr fenowy.

Tydzień rozpocznie się pogodnie jedynie na Podkarpaciu. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Ciepło jak na luty

We wtorek w całym kraju może popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą od 7 st. C. na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 60 km/h.