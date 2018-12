Deszczowo i wietrznie. Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok

W piątek mieszkańcy Pomorza mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. W pozostałej części kraju okresami pojawią się opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z północnego wschodu, umiarkowanie, choć wiatr w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady w najbliższych dniach

Nawet 9 stopni

W Australii możliwe 50 stopni Celsjusza - 27-12-2018 Te święta dla Australijczyków oznaczały także zmagania z tropikalnymi upałami. Nad kraj napłynęła nieznośna fala gorąca. Są miejsca, gdzie temperatura może sięgnąć blisko 50 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sobotnie niebo okaże się pochmurne. Popada również deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50 km/h.

W niedzielę niebo będzie pokryte chmurami. Będzie deszczowo, a na wschodzie kraju spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Do 70 kilometrów na godzinę

Prognoza pogody na dziś: deszczowy czwartek. Miejscami powieje silny wiatr - 27-12-2018 Zapowiada się pochmurny dzień. Wystąpią opady deszczu i mokrego śniegu z deszczem. W całym kraju odczujemy chłód. czytaj dalej

W sylwestra na Pomorzu aura okaże się pogodna. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się jednak opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie kraju nawet śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu. Z północy powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Nowy Rok rozpocznie się od pochmurnego nieba i opadów deszczu. Na wschodzie kraju popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek