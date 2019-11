Deszczowo, wietrznie i bardzo ciepło. W weekend nawet 17 stopni

Myszo-jelenie nagrane. Przez prawie 30 lat myślano, że wyginęły - 12-11-2019 Naukowcy odkryli w wietnamskich lasach małe ssaki z rodziny kanczylowatych, nazywane potocznie myszo-jeleniami. Zwierzę to przez prawie 30 lat było uznawane za wymarłe. czytaj dalej

Deszcz i śnieg

W środę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie na ogół pogodnie. W pozostałej części kraju synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu od 5 do 15 centymetrów. Bez opadów będzie przeważnie jedynie na Pomorzu Zachodnim. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 11 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół północno-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie - południowo-wschodni. W większości kraju powieje słabo i umiarkowanie, a na wschodzie i południu okresami dość silnie. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a w górach - do 80-110 km/h.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie dzień minie na ogół bez opadów, poza tym prognozowane są okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. W Tatrach pojawią się opady śniegu do pięciu centymetrów. Termometry pokażą od 7 st. C na zachodzie, przez 9 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południowego wschodu i wschodu, słabo i umiarkowanie. W górach silnie, bo do 90 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Pomorzu, przez 13 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach

Nawet 17 stopni

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na południu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może przybierać na sile.

Na niedzielę synoptycy prognozują pogodę pochmurną z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę