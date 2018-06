Napływa chłodne powietrze z północnego zachodu - 19-06-2018 Polska jest w zasięgu klina wyżowego. Tylko na północy zaznacza się płytka zatoka niżowa. czytaj dalej

Intensywne opady

Środa zapowiada się słonecznie w całym kraju. Termometry wskażą od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

W czwartek w całej Polsce synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Podczas burz może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone, że pojawi się też grad. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 26 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, ale w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Powieje przeważnie z zachodu.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ochłodzenie

Piątek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na zachodzie burz. Ochłodzi się. W dzień termometry wskażą zaledwie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Porywy burzowe mogą osiągać prędkość do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Burzowy wschód

W sobotę w całym kraju może spaść deszcz, ale burze przejdą na wschód. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach burzowych jego prędkość osiągnie prędkość do 80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Niedziela z przelotnym deszczem

Aura w niedzielę w całym kraju może przynieść przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 17 st. C na Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę