Deszczowy koniec grudnia. Co pogoda szykuje na sylwestra i Nowy Rok?

Końcówka roku zapowiada się deszczowo, ale ciepło. Termometry pokażą nawet do dziewięciu stopni Celsjusza. Sprawdź, co pogoda szykuje na sylwestrową noc i Nowy Rok.

Jaki będzie styczeń? "Przeważnie ciepły, czyli mało zimowy" - 25-12-2018 Według najnowszej amerykańskiej prognozy długoterminowej, styczeń może być cieplejszy niż wskazywałaby na to średnia temperatura wieloletnia. Może być cieplej nawet o 1-2 stopnie. czytaj dalej

Śliskie drogi i chodniki

Na czwartek synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie kraju popada mokry śnieg z deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski spadnie deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Uwaga, będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 70 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Piątek również okaże się pochmurny. Na północnym wschodzie spadnie mokry śnieg z deszczem, na pozostałym obszarze deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy ostrzegają - będzie ślisko. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Kujawach. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Pochmurno

Początek weekendu zapowiada się pochmurno. Jedynie na północnym zachodzie możliwe są przejaśnienia. Miejscami słabo popada deszcz lub mżawka do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 stopni w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady na najbliższe dni (Ventusky.com)

Ciepłe pożegnanie z grudniem. "Wkrótce będzie silna odwilż" - 25-12-2018 Mieszkańcy wschodnich i północno-wschodnich regionów Polski mogą się cieszyć z białych świąt - miejscami spadło prawie 20 centymetrów śniegu. Jednak od zachodu nadciąga odwilż. W najbliższych dniach temperatura może wzrosnąć do 8 stopni Celsjusza. O aktualnej sytuacji pogodowej opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Wietrzenie w sylwestra

W niedzielę spodziewamy się pochmurnej aury. Okresami spadnie śnieg z deszczem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Drogi i chodniki będą śliskie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 stopnie w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami okaże się dość silny, w porywach do 50 km/h.

Chmury przykryją niebo także w ostatni dzień roku. Możliwe są jednak przejaśnienia. Synoptycy prognozują opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4 stopnie w centrum kraju, do 8 stopni na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a okresami dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Sylwestrowa noc

Powiększa się stado żubrów w Puszczy Augustowskiej. "To dla nich dobry teren" - 26-12-2018 Puszcza Augustowska stała się niedawno kolejnym punktem na mapie Polski, gdzie występują żubry. Małe stado, które trafiło tam na początku roku, powiększyło się, a docelowo ma liczyć około 50 osobników. czytaj dalej

Popada w Nowy Rok

W noc sylwestrową niebo przykryte będzie chmurami. Okresami popada deszcz lub mżawka do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Po północy na południowym zachodzie i zachodzie kraju pojawią się rozpogodzenia, a opady zanikną. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, przez 4 stopnie w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu nawet do 80 km/h.

Nowy rok przywitamy niewielkimi opadami deszczu i mżawki do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na północy i wschodzie będą one przechodzić w opady mokrego śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 7 stopni w centrum kraju, do 9 stopni na zachodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h, a na Wybrzeżu do 90-100 km/h.