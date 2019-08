Dlaczego nie wydano ostrzeżeń przed burzami w Tatrach? IMGW wyjaśnia

Nadchodzą dni z groźną pogodą. Zachowajcie ostrożność - 22-08-2019 Będzie gorąco, burzowo, z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. czytaj dalej

W okresie letnim IMGW wydawał ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami dosyć często. Codziennie aktualizowana jest też prognoza zagrożeń pogodowych, która służy wczesnemu informowaniu społeczeństwa. W przypadku czwartkowej burzy synoptycy nie wydali ostrzeżenia.

- Nasze prognozy o burzach wspominały już wczoraj. Dzisiaj poranna prognoza zjawisk burzowych też uwzględniała burze w tym regionie. Taka informacja pojawiła się we wszystkich naszych prognozach - zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich - tłumaczył w rozmowie z TVN24 Jakub Gawron z IMGW. - Miały to nie być gwałtowne burze, jeżeli chodzi o zjawiska, które im towarzyszyły, czyli opady deszczu tudzież porywy wiatru - dodał.

Zapytany o to, dlaczego nie obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne, odpowiedział, że w przypadku wyładowań ich przewidywanie nie jest łatwe.

- Ostrzeżenia są wydawane w momencie, gdy dane zjawisko spełnia kryteria tego ostrzeżenia. W przypadku burz jest to taka burza, której będą towarzyszyć opady deszczu powyżej 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru powyżej 70 kilometrów na godzinę - dodał Gawron. Powiedział, że jeśli dana burza nie spełnia tych kryteriów, alerty nie są wydawane. - Nasze ostrzeżenia są wydawane dla obszarów położonych maksymalnie do 1200 metrów nad poziomem morza. Stąd te obszary wysokogórskie objęte tymi ostrzeżeniami nie są - tłumaczył rozmówca TVN24.

Prognoza burzowa IMGW (między godziną 8 a 22 w czwartek) (pogodynka.pl/prognozaburz)

"Każda burza niesie ze sobą poważne zagrożenie"

- Nie prognozujemy intensywności wyładowań, chociażby ze względu na to, że to nie jest tak łatwe do przewidzenia. Każda burza - i należy mieć tego świadomość - niesie ze sobą poważne zagrożenie. Prognozujemy intensywność opadów deszczu czy porywów wiatru, ale każde wyładowanie - niezależnie od tego czy jest ich wiele, czy jedno - może spowodować śmierć - tłumaczył Gawron.

- Do końca dnia nie wykluczamy, że (groźne zjawiska - przyp. red.) pojawią się jeszcze nad Tatrami. W kolejnych dniach na południu Polski spodziewamy się burz z bardziej intensywnym deszczem w związku z tym należy śledzić nasze prognozy i dopiero wtedy podejmować kolejne decyzje - tłumaczył Gawron.

